مصطفى قمر يتألق على يوتيوب بأغنيته الجديدة "س من الناس" (فيديو)





طرح المطرب مصطفى قمر، أغنية "س من الناس" ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه قريبًا.





"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما.



