مصطفى قمر يتألق على يوتيوب بأغنيته الجديدة "س من الناس" (فيديو)
الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:41 ص
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طرح المطرب مصطفى قمر، أغنية "س من الناس" ضمن أغانى ألبوم الجديد المقرر أن يتم طرحه قريبًا.
"س من الناس" من كلمات تامر حسين، و ألحان رامى جمال، وتوزيع توما.
وطرح قمر، الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما حققت عدد مشاهدات لا بأس بعد مرور 24 ساعة على طرحه، حيث تجاوز عدد المشاهدات الـ50 ألف مشاهدة.
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