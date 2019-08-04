رئيس الزمالك يكشف عن هويتة مدرب الفريق الجديد

أشار رئيس الزمالك عن جلسة بين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة مع 3 مدربين أجانب في فرنسا غدا لحسم ملف المدير الفني الجديد.





وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة عبر قناة المحور ببرنامج الزمالك اليوم: "أمير مرتضى منصور متواجد في فرنسا على حسابه الشخصي بسبب المدير الفني، وهو الوحيد الذي أثق فيه وأضمن أن لا يكون هناك عمولة وسمسرة".





وأضاف: "هناك لقاء غدًا مع ثلاث مدربين أجانب في فرنسا لأختيار الأفضل منهم لتولي القيادة الفنية للزمالك".





وتابع: "لا بد أن يكون المدير الفني عمل في القارة الإفريقية وفاز ببطولات ولديه شخصية، أمير وأحمد سيعقدان جلسة مع الثلاثة مدربين غدًا، وسننهي صفقة إمام عاشور أيضا".