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رئيس الزمالك يكشف عن هويتة مدرب الفريق الجديد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:39 ص
رئيس الزمالك يكشف عن هويتة مدرب الفريق الجديد
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الفجر الرياضي
 
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أشار رئيس الزمالك عن جلسة بين أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة مع 3 مدربين أجانب في فرنسا غدا لحسم ملف المدير الفني الجديد.

وقال رئيس الزمالك خلال مداخلة عبر قناة المحور ببرنامج الزمالك اليوم: "أمير مرتضى منصور متواجد في فرنسا على حسابه الشخصي بسبب المدير الفني، وهو الوحيد الذي أثق فيه وأضمن أن لا يكون هناك عمولة وسمسرة".

وأضاف: "هناك لقاء غدًا مع ثلاث مدربين أجانب في فرنسا لأختيار الأفضل منهم لتولي القيادة الفنية للزمالك".

وتابع: "لا بد أن يكون المدير الفني عمل في القارة الإفريقية وفاز ببطولات ولديه شخصية، أمير وأحمد سيعقدان جلسة مع الثلاثة مدربين غدًا، وسننهي صفقة إمام عاشور أيضا".
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