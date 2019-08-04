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عبدالحفيظ: جونيور أجاي لم يتخطى حدوده مع المدرب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:23 ص
عبدالحفيظ: جونيور أجاي لم يتخطى حدوده مع المدرب
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محمد الصو
 
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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على إلتزام النيجيري چونيور أجاي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سواء بالتدريبات أو طوال فترة تواجده بالنادي.


ونفى مدير الكرة بالأهلي ما أثير عن دخول اللاعب في أي حوارات جانبية خارج عن صلاحياته كلاعب ضد الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، كما يروج البعض.


وشدد عبدالحفيظ على أن اللاعب يعرف حدوده جيدا كلاعب محترف له حقوق وعليه واجبات مؤكدا على أن ما يقال بشأن وجود أزمة بين لاسارتي وأجاي، لا يستحق الرد.


واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن المحاضرة الفنية تكون للحديث عن الأمور الفنية فقط وليس للحديث في أشياء أخرى.

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