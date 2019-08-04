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سائق إسعاف يدهس مواطن عن عمد داخل مستشفى بدمياط (فيديو)

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:21 ص
سائق إسعاف يدهس مواطن عن عمد داخل مستشفى بدمياط (فيديو)
إسعاف - صورة أرشيفية
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منى صموئيل
 
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انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لسائق عربة اسعاف يدهس مواطن داخل مستشفى طوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط.


وأوضح مقطع الفيديو ان سائق عربة الاسعاف دهس المواطن عن عمد، بعد اعتراضه على خروج السيارة من باب المستشفى اثناء قدوم عربة اخرى من الجهة الثانية، مما تسبب في هالة من الهلع لعدد من الأشخاص اثناء تواجدهم لحظة الحادث.
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