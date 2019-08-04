رمسيس مرزوق يدخل العناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:08 ص
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أكدت مديرة أعمال مدير التصوير رمسيس مرزوق، نقله إلى غرفة العناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وقالت في تصريحات صحفية إن مرزوق، تعرض لجلطة مفاجأة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمصر الجديدة.
وأشارت إلى أن مرزوق، لا يزال يتلقى العلاج اللازم.
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