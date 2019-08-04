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موعد مباراة برشلونة ضد أرسنال يوم الأحد 4/8/2019 في كأس خوان جامبر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:03 ص
موعد مباراة برشلونة ضد أرسنال يوم الأحد 4/8/2019 في كأس خوان جامبر
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أحمد عصام
 
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يواجه فريق برشلونة نظيره فريق أرسنال اليوم الأحد 4 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس خوان جامبر، من أجل الاستعداد للموسم المقبل.


وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري مع فريق برشلونة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة الشارقة الرياضية.


ويرغب فريق برشلونة الاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل، من أجل إستعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ 4 سنوات، بينما يريد أرسنال المنافسة على لقب البريمرليج.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق أرسنال وفريق برشلونة في نهائي كأس خوان جامبر عبر موقع الفجر الرياضي.
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