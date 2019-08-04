"ما توصونيش" لهيثم شاكر تنجح في تحقيق أكثر من نصف مليون مشاهدة (فيديو)
الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:48 ص
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حققت أغنية "ما توصونيش"، التي أطلقها النجم هيثم شاكر، قبل أيام أكثر من 580,290 مشاهدة منذ طرحها بقناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وعلق البعض على عودة هيثم شاكر الفنية بعد غيابه سنوات قائلين: "شريط ذكريات بيرجع قدامي لما بسمع صوت هيثم"، "مبروك رجوعك لمكانك الطبيعي"، "حاجة من الآخر بعد غياب لازم يرجع بحاجة نضيفة".
الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.
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