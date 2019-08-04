"آس" تكشف موقف فان بيك من الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد، عن رغبة فان دي بيك لاعب أياكس في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت "آس" أن فان دي بيك يؤمن بالفعل بانتقاله إلى ريال مدريد فقد تحدث الهولندي مع زملائه عن رغبته بارتداء القميص الأبيض.



