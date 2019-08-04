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"الفجر الرياضي" يرصد ملامح المران الأول لعرب الرمل

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:36 ص
الفجر الرياضي يرصد ملامح المران الأول لعرب الرمل
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مصطفي الجندي
 
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل مرانه الأول، استعداداً للموسم الجديد من منافسات دوري القسم الثالث.


وشهد المران الأول للفريق المنوفي، تواجد ما يقترب من 22 لاعب، حيث بدأ التدريب بمحاضرة من جانب الجانب الفني لمدة 30 دقيقة.


وقام الفريق بالجري حول الملعب لمدة 10 دقائق، أعقبه 20 دقيقة تمرين في مربعات، ثم إستكمال الجري، وإختتم المران بتقسيمة مدتها 25 دقيقة.


وحضر المران الأول مصطفى علي، ومحمود الجمل، ومعتز جمال، وفهمي أبو الفتوح، ورياض حسن، وفرج محمد، ومحمود عاطف بيبو، وأحمد ناصر، والناشئان فتحي عصام، ويوسف فتحي، بجانب عدد من الصفقات الجديدة وهم رامي سامي، وحسين إبراهيم، بجانب بعض اللاعبين تحت الإختبار.


وغاب عن التدريب أحمد أبو ريه، إبراهيم الحملاوي، حاتم فرحات، محمد عادل توفيق، محمد علي مارينا، نادر السيد كالوشه، عبد الستار ماهر، عبد الرحمن السباعي، أيمن فتحي الذي قام بالتوقيع لسرس الليان رغم التجديد مع فريق عرب الرمل في نهاية الموسم الماضي.


وكان عرب الرمل قد أعلن عن تعاقدة مع 4 لاعبين وهم إيهاب عطا، محمد ناصر، ورامي سامي، وحسين إبراهيم.

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