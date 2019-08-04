"نجدة الطفل" تكشف عقوبة ما فعله اليوتيوبر أحمد حسن



وأضاف "عثمان"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، أن ما حدث يعرض الطفلة للخطر، وقام المجلس بمخاطبة النائب العام، لافتا إلى أنه يستغل الطفلة تجاريا وهذا محظور وجريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد 5 سنوات، وغرامة تصل لـ200 ألف جنيها.



وتابع مدير خطب نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن النيابة تباشر التحقيق في الواقعة.

أما عن واقعة تعذيب الطفلة "هبة"، على يد عامل وزوجته، فقد أشار "عثمان"، إلى أن الفتاة تعرضت للضرب والتعذيب بسلك الكهرباء، وتلسع جسمها بسكين يتم تسخينها على النار، موضحا أن النيابة العامة وجهت لهم تهمة الشروع في القتل ومازال الأب وزوجته محبوسان على ذمة القضية.



ولفت إلى أن أي شخص يجد أن هناك خطر على طفل، يتصل على الرقم المجاني 16000.

قال صبري عثمان، مدير خطب نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن البلاغات انهالت من المواطنين ضد "أحمد حسن وزينب"، بعد استخدامهما لطفلتهما في مقطع من مقاطع الفيديوهات على موقع "يوتيوب".