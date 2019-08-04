جوارديولا يهاجم محمد صلاح ويؤكد.. هذا اللاعب أفضل منه

تحدث بيب جو ارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن صعوبة مواجهة فريق ليفربول في كأس الدرع الخيرية والتي تقام مساء اليوم الأحد، وتطرق خلال كلامه عن الظلم الذي يتعرض له نجوم فريقه في الجوائز الفردية.





وقال بيب جو ارديولا في تصريحات صحفية : "خلال 8 سنوات، حقق هذا النادي 4 ألقاب بريميرليغ، من المدهش أن في تلك الأربعة مواسم لم يفز أبدًا أحد لاعبي الفريق بجائزة الأفضل في الدوري. أبدًا!".





واضاف : "نحن لا نملك تاريخًا لكن ربما في المستقبل سينظر الناس ويفكرون 'حسنًا، هذا النادي يحقق أمورًا مميرة' لأننا حققنا البريميرليغ 4 مرات خلال 8 سنوات!"





وعن رأيه في محمد صلاح: "ومع ذلك لم يحقق أحد جائزة أفضل لاعب بالموسم، لا أغويرو ولا سيلفا ولا فينسنت كومباني ولا يايا توريه. حتى في العام الذي حصدنا خلال 100 نقطة ومع كامل احترامي لصلاح لكن دي بروين كان فوق الجميع!"