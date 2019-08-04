الجماهير العراقية تجتاح حساب عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة
الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:58 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على "إنستجرام" و"فيسبوك" غزوا غير مسبوق من الجماهير العراقية التي تسابقت على إضافتها.
وأصبحت جويل حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق بعد تألقها في حفل افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بعزفها للنشيد الوطني العراقي "موطني" على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.
وازداد عدد المعجبين بصفحة جويل على "إنستغرام"، بسرعة جنونية خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من 61 ألف شخص والعدد يتزايد بمرور الوقت.
ونشرت العازفة اللبنانية صورة على صفحتها شكرت فيها العراقيين على حسن ضيافتهم.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- جويل ماردينيان بإطلالة جريئة وشعر أزرق (صور)
- حقيقة زواج سعاد حسني من منتج لبناني شهير
- صناع "جوليا" ينهون تصوير المسلسل (صورة)
- راغب علامة وتامر حسني يشعلان زفاف "أحمد ورنا".. والعروس تخطف الأنظار بفستان لـ"البحيري" (صور)
- تعرف على تفاصيل حفل العازف العالمي بيلي جويل بعد غياب 3 سنوات
- المذيعة اللبنانية جويل تتبنى طفلا (صورة)
- مظاهرات عارمة تجتاح صربيا
- آخرهم مع كارول سماحة.. رحلة عبدالحليم حافظ والديو النسائي ممتدة
- وفاة دكتور جون عازف البيانو الشهير في موسيقى البلوز