الجماهير العراقية تجتاح حساب عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة





شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على "إنستجرام" و"فيسبوك" غزوا غير مسبوق من الجماهير العراقية التي تسابقت على إضافتها.





وأصبحت جويل حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي ب‍العراق بعد تألقها في حفل افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بعزفها للنشيد الوطني العراقي "موطني" على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.





وازداد عدد المعجبين بصفحة جويل على "إنستغرام"، بسرعة جنونية خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من 61 ألف شخص والعدد يتزايد بمرور الوقت.





ونشرت العازفة اللبنانية صورة على صفحتها شكرت فيها العراقيين على حسن ضيافتهم.



