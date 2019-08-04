ترقية النقيب شادي صلاح ونقله معاونا أول مباحث في قسم ثالث المحلة

أعلنت مديرية أمن الغربية، مساء أمس، الانتهاء من اعتماد حركة تنقلات وترقيات الضباط الداخلية تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن على مستوى كافة مراكز وأقسام الشرطة بقرى ومراكز "طنطا، المحلة، كفرالزيات، السنطة، بسيون، قطور، سمنود، وكفرالزيات".



