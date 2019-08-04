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ترقية النقيب شادي صلاح ونقله معاونا أول مباحث في قسم ثالث المحلة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:45 ص
ترقية النقيب شادي صلاح ونقله معاونا أول مباحث في قسم ثالث المحلة
النقيب شادي صلاح
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أعلنت مديرية أمن الغربية، مساء أمس، الانتهاء من اعتماد حركة تنقلات وترقيات الضباط الداخلية تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن على مستوى كافة مراكز وأقسام الشرطة بقرى ومراكز "طنطا، المحلة، كفرالزيات، السنطة، بسيون، قطور، سمنود، وكفرالزيات".

وشملت الحركة نقل النقيب شادي صلاح، الذي كان في قسم أول طنطا، ثم تم نقله إلى ثانِ طنطا، ثم معاون مباحث أول في قسم ثالث المحلة.
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