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صراع إنجليزي على ضم نجم برشلونة الغير مرغوب فيه

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:50 ص
صراع إنجليزي على ضم نجم برشلونة الغير مرغوب فيه
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الوجهة المحتملة للبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، في الموسم الجديد، بعدما اقترب من الرحيل عن النادي الكتالوني هذا الصيف.


وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي برشلونة عرض خدمات "كوتينيو" على أكثر من نادي إنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وأبدت أندية ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب.


وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أرسنال عقدوا اجتماعًا مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة كوتينيو، لكن تبقي الأزمة في اشتراط برشلونة الحصول على 27 مليون استرليني للموافقة على اعارة اللاعب.


ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير "كوتينيو" ووجهته المقبلة في الموسم الجديد.
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