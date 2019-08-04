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"الفجر الفني" ينشر تفاصيل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:48 ص
الفجر الفني ينشر تفاصيل حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي
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يارا أحمد
 
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علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة بأن الفنان محمد رمضان، يستعد لإحياء حفل غنائي ثالث أيام عيد الأضحي ببلو ايلند الساحل الشمالي، ومن المتوقع حضور عدد كبير من محبيه.


ويعد أولى حفلات محمد رمضان، في الساحل الشمالي بعد حضوره إحدى الافتتاحات للمنتج ياسر سليم وقام بالغناء وقتها ووعد الحضور بحفلة ضخمة في الساحل الشمالي.


ومن المقرر ان يقدم أغانيه مافيا ونمبر وان وأقوى كارت في مصر وبابا وإنساي بالاضافة إلى عدد كبير من مفاجأت الاستعراضات الخاصة بحفلاته.


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