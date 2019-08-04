محمد كريم يكشف تفاصيل تجربته مع نيكولاس كيدج

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أعرب الفنان محمد كريم، عن سعادته البالغه لفيلمه الجديد مع نيكولاس كيدج، موضحًا انه مر بنحو 1600 اختبار أداء حتى يتم اختياره.



وأشار "كريم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه كان حريص عن الابتعاد عن الأدوار النمطية، فهو يقدم دور مواطن أمريكي وصديق نيكولاس كيدج في الفيلم.



وأضاف أن "كيدج" شخصية جيدة، ويحب الحديث، ومجتهد في عمله، لافتا إلى أنه استفاد من التجربة، وتعلم الكثير.

