"بحبه" لعمرو دياب تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:39 ص
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تصدرت أغنية "بحبه" للهضبة عمرو دياب، التي طرحت مؤخرًا، قائمة الأكثر بحثاً على YouTube في مصر.
واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 843,248 مشاهدة.
وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير".
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