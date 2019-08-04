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تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لممرضة في الدقهلية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:56 ص
تفاصيل محاولة انتحار فاشلة لممرضة في الدقهلية
إسعاف - صورة أرشيفية
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محمد كشك
 
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حاولت ممرضة في العقد الثالث من العمر الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية ولكن العناية الاهية انقذتها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر، 33 عامًا، ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة إعياء شديدة وقيء مستمر ادعاء تسمم.

وبانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبسؤال أفراد أسرتها نفوا وجود شبهة جنائية في محاولة الانتحار، مؤكدين أنهم فوجئوا بها تصرخ من الإعياء الشديد، وتبين ابتلاعها حبة حفظ الغلال السامة بسبب سوء حالتها النفسية مؤخرًا، حيث إنها تمر بضائقة مالية شديدة.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي وإيداعها في العناية المركزة لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة، حتى تستقر حالتها الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ إخطار النيابة لتباشر التحقيقات، وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.
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