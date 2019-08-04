تنفيذ 31 قرار إزالة بالجزاير وقلبشو لواضعي اليد بدون تقنين في الدقهلية
الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:26 ص
محمد كشك
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شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية حملة مكبرة لازالة التعديات تحت اشراف اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس
قام البيلى الباز والدكتور عمرو عبدالعاطى نائبي رئيس المركز بتنفيذ 25 قرار أزاله بالوحدة المحليه بالجزاير بأجمالى مساحه 2900 متر بحضور رئيس الوحدة المحاسب عبدالرحمن الرفاعى والفنيين بالوحدة •
كما تم أزاله 6 حالات بقريه قلبشو بأجمالى مساحه 1000 متر وتم عمل محاضر انضماميه بتنفيذ الأزالات
بحضور رضا عبدالرؤوف رئيس الوحدة المحليه بقلبشو
قام البيلى الباز والدكتور عمرو عبدالعاطى نائبي رئيس المركز بتنفيذ 25 قرار أزاله بالوحدة المحليه بالجزاير بأجمالى مساحه 2900 متر بحضور رئيس الوحدة المحاسب عبدالرحمن الرفاعى والفنيين بالوحدة •
كما تم أزاله 6 حالات بقريه قلبشو بأجمالى مساحه 1000 متر وتم عمل محاضر انضماميه بتنفيذ الأزالات
بحضور رضا عبدالرؤوف رئيس الوحدة المحليه بقلبشو
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