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دينا المقدم: الفيصل النهائي في براءة فتاة العياط هو تقارير الطب الشرعي

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:32 ص
دينا المقدم: الفيصل النهائي في براءة فتاة العياط هو تقارير الطب الشرعي
فتاة العياط
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هدى عبدالرازق
 
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قالت دينا المقدم، محامية فتاة العياط، إنه تم رفض الاستئناف على حبس الفتاة موضوعًا، موضحة أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي هم الفيصل في براءة الطفلة من عدمه.

وأشار "المقدم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنها اختلت بالفتاة اليوم وكانت في حالة هيسترية، ومنهارة نفسيًا، وروت تفاصيل حوارها مع السائق كانت لم تتمكن من سردها أمام النيابة كونهم رجال.

وتساءلت أين مجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة من هذه القضية، مطالبة بنقل الفتاة لمكان حجز مناسب لسنها، مضيفة: "تقريبا تم الاعتداء على الطفلة وجالها حالة إعياء، وسيارة الإسعاف جت"،
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