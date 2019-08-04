أحمد فهمى ضيف شرف فى مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد

يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع شيكو وهشام ماجد، حيث كثف المخرج معتز التونى ساعات العمل فى الفترة الماضية، للانتهاء من تصوير المسلسل ككل استعدادا لعرضه على الفضائيات، بعد انتهاء مرحلة مونتاج حلقات المسلسل، ليُعرض فى شهر أكتوبر المقبل.





مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم: أحمد فتحى ومحمد ثروت ومى كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود، وإخراج معتز التونى.







