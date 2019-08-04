ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحباط ترويج 120 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:10 ص
إحباط ترويج 120 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية
الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
نجحت مديرية التموين بالدقهلية، فى شن حملة مكبرة على المحلات التجارية بأجا وحررت المحضر رقم 403 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ، ضد "بهاء الدين. س. ا" صاحب مول بطنامل الشرقى لتجميعه 120 كيلو سكر تموينى بغرض بيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون 109 لسنة 1980، وتم التحفظ على الكمية.

قاد الحملة حمزة أبوالفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية، وعضوية مصطفى المفتش بالإدارة، وعادل محمد رئيس مكتب تموين طنامل وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين وجيلان طلعت مديرة إدارة تموين أجا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ