إحباط ترويج 120 كيلو سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية



قاد الحملة حمزة أبوالفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية، وعضوية مصطفى المفتش بالإدارة، وعادل محمد رئيس مكتب تموين طنامل وتحت إشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين وجيلان طلعت مديرة إدارة تموين أجا.



نجحت مديرية التموين بالدقهلية، فى شن حملة مكبرة على المحلات التجارية بأجا وحررت المحضر رقم 403 لسنة 2019 جنح أجا أمن دولة طوارئ، ضد "بهاء الدين. س. ا" صاحب مول بطنامل الشرقى لتجميعه 120 كيلو سكر تموينى بغرض بيعه في السوق السوداء بالمخالفة للقانون 109 لسنة 1980، وتم التحفظ على الكمية.