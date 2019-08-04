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أحوال الطقس لليوم الأحد

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:08 ص
أحوال الطقس لليوم الأحد
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محمد وليد الجموسي
 
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- بعض السحب تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر.
- الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
- البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
- تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 38 و 43 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

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