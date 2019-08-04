أحوال الطقس لليوم الأحد

- بعض السحب تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر.

- الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

- البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 38 و 43 ببقية الجهات كما تصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.



