نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم السبت 3-8-2019: الزعيم يفتقد مدافعه قبل موقعة الأهلي

شهد اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها إصابة مدافع الفريق، ويستعيد خدمات عطيف.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم السبت الموافق 3-8-2019 كالتالي:

الهلال يفتقد خدمات مدافعه قبل موقعة الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي صدمة قوية قبل مواجهة مواطنه الأهلي، في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدافع الدولي محمد البريك، لاعب الفريق الأول بنادي الهلال، تعرض لإصابة على مستوى الركبة، قبل 3 أيام فقط من المباراة المرتقبة مع الأهلي.





وتعد هذه الإصابة الثانية للزعيم السعودي، بعدما سبق وأن تعرض عبدالله عطيف للإصابة قبل يومين، ومن المقرر أن يخضع اللاعب غدًا للكشف الطبي لمعرفة مدة غيابه عن الفريق.





والجدير بالذكر أن الهلال يواجه مواطنه الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.





الهلال يستعيد خدمات عطيف قبل موقعة الأهلي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خدمات لاعبه عبالله عطيف قبل موقعة الأهلي المنتظرة، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.





وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على مشاركة عطيف في تدريبات الفريق المسائية، والتي أصيب خلالها مدافع الفريق محمد بريك.





وكان الفريق يعاني من إصابة قبل يومين، ليعود سريعًا للمشاركة مع الزعيم السعودي قبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة".





الهلال يواصل تدريباته استعدادًا للأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعداداته لمواجهة مواطنه الأهلي في المباراة المرتقبة بينهما في البطولة الآسيوية.





واختتم الزعيم السعودي تدريباته مساء اليوم، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث استعاد عطيف، بينما تعرض محمد بريك للإصابة.