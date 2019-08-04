الجامعة تتجه نحو فسخ عقد آلان جيراس

كشف عضو المكتب الجامعي و المسؤول عن المنتخب الأول هشام بن عمران ان النية تتجه لفسخ عقد المدرب آلان جيراس الذي يمتد إلى غاية جوان 2020.

و قال بن غمران في تصريح لصحيفة الأخبار في عددها الأسبوعي الصادر اليوم ان الجامعة تنتظر عودة جيراس إلى تونس الأسبوع القادم لبدء أولى جولات المفاوضات بشأن فك الإرتباط مضيفََا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بالنظر إلى البنود المالية الواردة في العقد.

و أضاف رئيس لجنة المنتخبات على بديل لجيراس ومن أبرز الأسماء المطروحة نذكر نبيل معلول وسامي الطرابلسي مدرب السيلية القطري والمنذر الكبير المدرب السايق للنجم والإفريقي والبنزرتي.



