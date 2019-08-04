ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجامعة تتجه نحو فسخ عقد آلان جيراس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:04 ص
الجامعة تتجه نحو فسخ عقد آلان جيراس
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
كشف عضو المكتب الجامعي و المسؤول عن المنتخب الأول هشام بن عمران ان النية تتجه لفسخ عقد المدرب آلان جيراس الذي يمتد إلى غاية جوان 2020.
و قال بن غمران في تصريح لصحيفة الأخبار في عددها الأسبوعي الصادر اليوم ان الجامعة تنتظر عودة جيراس إلى تونس الأسبوع القادم لبدء أولى جولات المفاوضات بشأن فك الإرتباط مضيفََا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بالنظر إلى البنود المالية الواردة في العقد.
و أضاف رئيس لجنة المنتخبات على بديل لجيراس ومن أبرز الأسماء المطروحة نذكر نبيل معلول وسامي الطرابلسي مدرب السيلية القطري والمنذر الكبير المدرب السايق للنجم والإفريقي والبنزرتي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
5
x
ركلات جزاء
4
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
2
x
20:30
0
بايرن ميونيخ