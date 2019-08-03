السيطرة على 3 حرائق بالكاف
السبت 03/أغسطس/2019 - 11:58 م
محمد وليد الجموسي
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تمكنت الوحدات العاملة بإدارة الغابات بالكاف بالتعاون مع الحماية المدنية من السيطرة على ثلاث حرائق اندلعت بجبال ورغى في معتمديتي ساقية سيدي يوسف والطويرف وذلك بعد ثلاثة أيام من المجهودات المبذولة للسيطرة عليها وفق ما أفاد به اليوم رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف عمر الفرشيشي.
وأوضح الفرشيشي في تصريح لوات أن هذه الحرائق اندلعت بجبل "بوربيح" في الطويرف أين تم إتلاف هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء وكذلك هكتار ونصف بجبل "الكوشة" في ساقية سيدي يوسف ومساحات شاسعة لم يقع بعد تحديدها بجبل الخروبة في ساقية سيدي يوسف.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 40 ألف متر مكعّب من الحطب المعدّ للبيع من الاحتراق وذلك بعد صراع كبير ومضن مع النار، مضيفا أن سبب هذه الحرائق لا يزال مجهولا.
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