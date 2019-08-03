تونس : عجز قياسي للميزان التجاري

تفاقم عجز الميزان التجاري بما قدره 3،457 مليون دينار، سنة 2018، ويبلغ مستوى قياسيا في حدود 19 مليار دينار (أي ما يعادل 17،9 بالمائة) من الناتج المحلي الاجمالي، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2018، نشره مؤخرا على موقعه الرسمي.

وساهم هذا التدهور في تسجيل مستويات مرتفعة للعجز الجاري، سنة 2018، بقيمة تناهز 11،7 مليار دينار، أي ما يعادل 11،1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل 9،8 مليون دينار و2ر10 بالمائة على التوالي خلال 2017).

وعزا البنك المركزي تدهور عجز الميزان التجاري، خاصة، إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات، 20 بالمائة و19،1 بالمائة على التوالي.

وانخفضت، بالتالي، نسبة التغطية بـ0،5 نقطة مائوية الى مستوى 68،3 بالمائة.



