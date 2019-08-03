منال عبد القوي : بسبب السرطان فقدت شعري لكن الان شفيت تماما

كشفت الممثلة منال عبد القوي يوم أمس أنها فقدت شعرها اثر مرضها بالسرطان وخضعت للعلاج وقامت بالعديد من العمليات ومن ثمة شفيت تماما من المرض وعادت إلى عملها وحياتها العادية.

وبينت عبد القوي في تصريح لاذاعة 'موزاييك' إلى أنها لم ترد التطرق إلى مرضها والتعليق عن التأويلات على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي تسبب في إزعاج والدتها .

وأشارت إلى أن الصور التي تم تداولها مؤخرا في بعض المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص التغيير الكبير في حالتها الجسدية قبل وبعد تسبب في قلق والدتها حول حالتها الصحية ودفعها إلى توضيح الأمر من خلال فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك.



