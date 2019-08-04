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معتز عبدالفتاح عن تكليفات الرئيس السيسي بشأن التحول الرقمي: "المواطن" سيشعر بتحسن قريبا

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:48 ص
معتز عبدالفتاح عن تكليفات الرئيس السيسي بشأن التحول الرقمي: المواطن سيشعر بتحسن قريبا
معتز عبدالفتاح
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داليا الحسين
 
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قال معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواطن المصري سيشعر بشكل مباشر بالتكليفات الواضحة بشأن التحول الرقمي، والذي سيقضي على الفساد والرشاوي، مشيرا إلى أنه عقب خروج توصيات مؤتمر الشباب السابع قام الحكومة بالاجتماع لمناقشة تنفيذ التوصيات.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "cbc" أن شباب المؤتمر قاموا بدراسة جادة للكثير من القضايا، وقدموها بشكل جديد، وعلى أجهزة الدولة تحويلها إلى رؤى وخطط جادة وبرامج عمل.

وأوضح أن التطبيقات الإلكترونية التي سيعتمد عليها المواطنون، لإنهاء الإجراءات الحكومية، ستقضي على خصخصة الوظائف المتمثلة في استفادة الموظف من وظيفته، كما ستقضي على نظرية "فوت علينا بكرة يا سيد".

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صادقا عندما قال إننا كنا نعيش في شبه دولة، مضيفًا:"التحول الرقمي سيجعل كل احتياجات الإنسان من الدولة تتم عبر تطبيقات على الهاتف الشخصي أو على مواقع التواصل عبر الإنترنت، والقضاء على الروتين.
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