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رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن رش الشوارع بالمياه: "إهدار"

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:52 م
رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن رش الشوارع بالمياه: إهدار
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة ترتفع في شهر أغسطس بدرجة أكبر من شهور السنة كلها.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن درجة الحرارة في معدلها الطبيعي، ولكن ارتفاع الرطوبة هو ما يشعرنا بحرارة الطقس، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.

ولفت إلى أن أقصى درجة حرارة سنصلها هذا الأسبوع ستكون 37 درجة، ولكن ستصل نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية إلى 95%، بينما ستصل على القاهرة والوجه البحري إلى 85%، محذرا من التواجد في الأماكن المزدحمة، منوهًا أن رش المياه في الشوارع لن يرطب الطقس بل هو اهدار للمياه، و"إحنا مش لقينها".

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