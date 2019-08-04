نجدة الطفل: اليوتيوبر أحمد حسن مُعرض للسجن 5 سنوات لاستغلاله نجلته تجاريا

Advertisements

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تلقى الكثير من البلاغات من المواطنين، عن انزعاجهم من الفيديوهات التي يقوم بها اليوتيوبر أحمد حسن مع طفلته، لتحقيق نسب مشاهدة عالية.



وتابع "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن اليوتيوبر قام بتصوير نجلته، وحرص على ضربها لإيقاظها من النوم، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، واستخدم الإضاءة في التصوير، وهذا يؤذي الطفلة،.



ولفت الى أن المجلس قام بتوجيه البلاغات للنائب العام، والنيابة ستقوم بالبدء في التحقيق معه، بتهمة تعريض الطفلة للخطر، وهذ عقوبته السجن 6 شهور، خلاف اتهامه باستغلال الطفلة تجاريًا، وهذا عقوبته السجن لمدة تصل لـ5 سنوات.



هذا وتصدر أحمد حسن وزينب زوجته تريند جوجل اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019، وهذا بسبب التهمة الموجه لهم من جانب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر أحمد حسن وزوجته فيديو لطفلتهما الرضيعة وهي تبكي لتحقيق أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.



فمن هو أحمد حسن؟!



اسمه بالكامل أحمد حسن حسين، ممثل ونجم يوتيوب شهير بدأ من الصفر وحقق نسب مشاهدة عالية عبر قناته على اليوتيوب مع زينب زوجته، كما أنه ممثل مصري قدم عمل رمضاني مع زوجته.



ولد يوم 2 من شهر يوليو لعام 1996، وعمره 22 عاما، وصفته الصفحة بأنه نجم وسائل التواصل الاجتماعي المصري الذي اشتهر بقناته على يوتيوب واكتسب أكثر من 251 مليون مشاهدة لأفلامه الكوميدية.



أطلق أحمد حسن في سبتمبر 2015، عن طريق قناته باليوتيوب، والتي وصلت إلى 2 مليون مشترك.



استطاع أحمد حسن، بسبب فيديوهاته، من الوصول إلى أكثر من 900 ألف متابع لحسابه على موقع "إنستجرام".



وتزوج من زينب محمد وأنجب أيلين، وقاموا بوضع فيديو لإبنتهما الرضيعة وهي تبكي بعد أيام قليلة من ولادتها، الأمر الذي أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.