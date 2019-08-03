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الهلال يستعيد خدمات عطيف قبل موقعة الأهلي

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:45 م
الهلال يستعيد خدمات عطيف قبل موقعة الأهلي
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حسن شحاتة
 
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استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خدمات لاعبه عبالله عطيف قبل موقعة الأهلي المنتظرة، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.


وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على مشاركة عطيف في تدريبات الفريق المسائية، والتي أصيب خلالها مدافع الفريق محمد بريك.


وكان الفريق يعاني من إصابة قبل يومين، ليعود سريعًا للمشاركة مع الزعيم السعودي قبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "الجوهرة المشعة".

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