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الأهلى يعاقب مؤمن زكريا رداً على الرسالة الغامضة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:42 م
الأهلى يعاقب مؤمن زكريا رداً على الرسالة الغامضة
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محمد الصو
 
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استقر جهاز الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة سيد عبدالحفيظ، على توقيع عقوبة مالية على مؤمن زكريا لاعب الفريق، بسبب هجومه على الجهاز الفني، بعد استبعاده من القائمة الإفريقية.


وكتب زكريا تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..."الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".


ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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