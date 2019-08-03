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بنى عبيد يعسكر في بلطيم استعدادا للموسم الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:41 م
بنى عبيد يعسكر في بلطيم استعدادا للموسم الجديد
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هيثم حبيب
 
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يتواجد الفريق الأول بنادى بنى عبيد في مدينة بلطيم الساحلية من أجل إقامة المعسكر الصيفى إستعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن يستمر حتى الجمعه المقبلة، ويتخلله تدريبات بدنية على شواطئ بلطيم وتركيز كامل على الإرتقاء بالعنصر البدنى تحت بقيادة فنية للكابتن عادل صديق وجهازه المعاون.

وكان مجلس إدارة بنى عبيد برئاسة هرماس رضوان قد نجح فى إبرام ١٥ صفقة جديدة للفريق وينضم إليها تسعة لاعبين قدامى بالإضافة لثلاث لاعبين من ناشئي النادى حسبما صرح محمد عبدالنبى المتحدث الإعلامى لنادى بنى عبيد ل"الفجر الرياضى".

وأضاف أن الفريق سيجرى عدد من المباريات الودية عقب العودة من المعسكر وقد تأكد ملاقاة سمنود ونبروه والزعفران وغزل المحلة فيما ننتظر موافقة أندية الإسماعيلى والمصرى وبيراميدز على إقامة مباريات ودية.

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