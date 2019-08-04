خبير اقتصادي يكشف عن حجم إيرادات قناة السويس

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قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن هيئة قناة السويس حققت زيادة في الإيرادات عن العام الماضي، بمبلغ 3.1 مليار جنيه حيث وصلت هذا العام إلى 3.6 مليار جنيه.



وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت أن الزيادة في الإيرادات تعكس قدرة منطقة قناة السويس على جذب الاستثمارات والمشروعات الأجنبية المباشرة، وحرص الدولة على تسهيل إجراءات الترخيص وتخصيص الأراضي.



وأكد أن الاستغلال الأمثل لإمكانيات القناة أدي إلى وجود تطوير جيد، موضحا أن زيادة أرباح قناة السويس ساهمت في خفض عجز الموازنة، وزيادة الناتج المحلي.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة وصلت إلى أكثر من 20 مليار دولار، متابعًا: "هيئة قناة السويس تستهدف في غضون 5 سنوات جذب استثمارات أجنبية تتخطى الـ50 مليار دولار".

