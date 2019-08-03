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عمرو أديب: "لو استمر نزيف الدعم.. والله لو مليون حقل ظهر ما هيكفوا"

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:38 م
عمرو أديب: لو استمر نزيف الدعم.. والله لو مليون حقل ظهر ما هيكفوا
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يجب دعم عدد كبير من الأبناء، وإلا سيكون بمثابة حوافز لكثرة الإنجاب، مضيفا: "اللي مخلف 6 عيال الدولة تشيلهم ليه".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة يجب أن تكون حاسمة في هذا الأمر طالما لا الرضا، ولا الخطاب الديني، ولا الإعلانات مؤثر، و"مفيش حد عايز يسمع الكلام"، لافتًا إلى أنه يجب بعد عدد معين من الأطفال لا يكون هناك دعمًا.

وأضاف: "الـ 30 سنة الماضية كان هناك هدر كبير لأموال الدعم.. مش قادر أفهم يعني إيه ناس عندها قدرة تتعلم تعيم خاص وتدخل تستفيد من التعليم الجامعي المجاني"، متابعا: "لو هذا النزيف استمر، والله لو مليون حقل ظهر، ومناجم دهب ولا هيكفوا".
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