عمرو أديب: "لو استمر نزيف الدعم.. والله لو مليون حقل ظهر ما هيكفوا"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يجب دعم عدد كبير من الأبناء، وإلا سيكون بمثابة حوافز لكثرة الإنجاب، مضيفا: "اللي مخلف 6 عيال الدولة تشيلهم ليه".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة يجب أن تكون حاسمة في هذا الأمر طالما لا الرضا، ولا الخطاب الديني، ولا الإعلانات مؤثر، و"مفيش حد عايز يسمع الكلام"، لافتًا إلى أنه يجب بعد عدد معين من الأطفال لا يكون هناك دعمًا.



