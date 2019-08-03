مان يونايتد ضد ميلان في الكأس الدولية للأبطال.. ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على فريق إ يه سي ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بنتيجة 2/2 ، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب الألفية في كارديف عاصمة ويلز، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، مختتمًا الفريق الأحمر استعداداته لانطلاق الدوري الانجليزي .





وتقدم ماركوس راشفود الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وتعادل سوسو للميلان في الدقيقة 26، وسجل اللاعب فيكتور ليندلوف هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60، وتعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد بالدقيقة 72 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.





وحسم فريق مانشستر يونايتد ركلات الجزاء في المباراة لصالحه بنتيجة 5-4، بعدما أهدر مالديني لاعب ميلان ركلة الجزاء الخامسة للفريق.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من البطولة، وذلك في يوم 11 أغسطس الجاري.



