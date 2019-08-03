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تحديد موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري الأبطال

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:17 م
تحديد موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري الأبطال
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رامي بشاي
 
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تلقت ادارة الزمالك، اخطارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وفريق ديكاداها الصومالي في دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت.

وتقام مباراة العودة في القاهرة ايضا على ملعب بتروسبورت، بعد موافقة "كاف" خوض المباراتين في القاهرة .

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