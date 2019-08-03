ننشر أماكن شوادر لحوم وزارة التموين.. "الكيلو يبداء من 60 جنيه"
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قائمة بأسماء الشوادر التابعة لوزارة التموين وأماكن أنتشارها على مستوي الجمهورية.
وقالت الوزارة في بيانًا لها، إن لديها نحو 71 شادر منتشر على مستوي
الجمهورية، وتسعى من خلالهم توفير اللحوم بأسعار مخفضة للموطنين بالتزامن مع
اقتراب عيد الأضحي المبارك.
وأضافت "الوزارة" أنة سيتم طرح عدد كبير من أصناف اللحوم بتلك الشوادر
تشمل اللحوم البرازيلي الطازج بسعر 110 جنيه للكيلو، و"السوداني" الطازج بسعر 85 جنيه للكيلو، و"المجمدة" المستوردة
بسعر 60 جنيه للكيلو، والبلدية الطازجة بسعر 110 جنيه، واللحوم الضان السودانية
المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو، مشيرة إلى أنها توفر شراء أضحية العيد"خروف"
من خلال تلك الشوادر بسعر 62 جنيه للكيلو.
وأضافت الوزارة، أنها لديها كميات كبيرة من تلك اللحو تكفي احتياجات
المواطنين، مؤكدا على أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاع في الأسعار هذا العام
بالنسبة العام الماضي ...
.
- ننشر أسعار اللحوم السودانية بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية
- "التموين" تكشف الأسعار النهائية لـ "اللحوم" في المنافذ الاستهلاكية
- محافظ الإسماعيلية: شوادر بيع اللحوم البلدية الطازجة (صور)
- تعرف على خطة وزارة التموين لعيد الأضحى
- تخفيضات خيالية للحوم.. مفاجأت التموين للمواطنين في عيد الأضحى
- "طرح المواشي وصرف مرتبات العاملين".. استعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى
- لحوم سودانية بـ85 جنيها.. و"المبردة" بـ90
- ننشر عناوين 56 شادر لحوم تابع لوزارة التموين بـ 17 محافظة
- الحكومة تنفي زيادة أسعار اللحوم بالمنافذ التموينية
- "التموين" تعلن توفر 71 شادر لتوفير لحوم العيد بجانب منافذ الوزارة