ننشر أماكن شوادر لحوم وزارة التموين.. "الكيلو يبداء من 60 جنيه"

أ علنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قائمة بأسماء الشوادر التابعة لوزارة التموين وأماكن أنتشارها على مستوي الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيانًا لها، إن لديها نحو 71 شادر منتشر على مستوي الجمهورية، وتسعى من خلالهم توفير اللحوم بأسعار مخفضة للموطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وأضافت "الوزارة" أنة سيتم طرح عدد كبير من أصناف اللحوم بتلك الشوادر تشمل اللحوم البرازيلي الطازج بسعر 110 جنيه للكيلو، و"السوداني" الطازج بسعر 85 جنيه للكيلو، و"المجمدة" المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو، والبلدية الطازجة بسعر 110 جنيه، واللحوم الضان السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو، مشيرة إلى أنها توفر شراء أضحية العيد"خروف" من خلال تلك الشوادر بسعر 62 جنيه للكيلو.

وأضافت الوزارة، أنها لديها كميات كبيرة من تلك اللحو تكفي احتياجات المواطنين، مؤكدا على أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاع في الأسعار هذا العام بالنسبة العام الماضي ...

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