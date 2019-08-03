رسميا.. بلدية المحلة يتعاقد مع شبيه صلاح





نجح مجلس إدارة بلدية المحلة في حسم صفقة أحمد رفعت (ريفو) لاعب الجزيره المطروحي، وكان مصطفى الشامي امين الصندوق و المشرف العام على الكره قد عقد اجتماعا مع حمدي حفيظ رئيس الجزيره ونجح في إنهاء الصفقة لصالح بلدية المحلة.





الجدير بالذكر أن ريفو تألق في صفوف الجزيره المطروحي وقاد الفريق لدور ال١٦ في كأس مصر مما جعل الأندية تتسارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب لكن البلديهة قد حسم الصفقه لصالحه.





وبتلك الصفقه يكون بلدية المحلة قد تعاقد مع ٧ صفقات وهم: وائل على مهاجم شبين وإبراهيم فاضل مدافع مصر ومحمد جمال باك لفت الجزيره وإسلام فتحي مهاجم الترسانه وميدو صانع العاب مالية كفر الزيات واحمد وفائي لاعب وسط فاركو بالاضافه لريفو.



