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الكفراوي: جابر عصفور أكثر من قدم يد العون لشلة أدباء المحلة ودعمها

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:11 م
الكفراوي: جابر عصفور أكثر من قدم يد العون لشلة أدباء المحلة ودعمها
سعيد الكفراوي
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كساب أحمد
 
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قال الكاتب والقاص سعيد الكفراوي، إن شلة أدباء المحلة بدأت تكوينها بروح القرية المصرية، وكانت قضيتها الرئيسية في البداية هى القضايا الإقليمية التي تخص أهالي إقليم المحلة، وبدأت في التطرق إلى القضايا الأدبية مع انضمام الدكتور جابر عصفور في عام 1963 والذي عمل على نقل تلك الشلة من الكتاب إلى مرحلة الحداثة.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «Ten»، أن الدكتور جابر عصفور أبرز من قدموا يد الدعم لشلة أدباء المحلة التي ضمت العديد من الكتاب والمثقفين المتميزين في مقدمتهم الكاتب الكبير جار النبي الحلو، والشاعر محمد فريد أبو سعدة، والكاتب محمد المنسي قنديل، والكاتب الكبير محمد المخزنجي.

وأشار إلى أن تلك المجموعة من الكتاب تعرضت في شبابها ووقت تأسيسها لشلة أدباء المحلة للعديد من الانتقادات حتى أطلق عليها البعض في البداية لقب "المافيا" حتي أثبتت نفسها كتجربة ثقافية واعية لها رأيها ومواقفها الأدبية والثقافية.
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