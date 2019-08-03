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جارالنبي الحلو: شلة أدباء المحلة تخرج منها العديد من الكتاب والمفكرين

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:07 م
جارالنبي الحلو: شلة أدباء المحلة تخرج منها العديد من الكتاب والمفكرين
جار النبي الحلو
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كساب أحمد
 
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قال الكاتب والقاص جار النبي الحلو، إن شلة أدباء المحلة تخرج منها العديد من الكتاب والمفكرين والشعراء، مشيرا إلى أن تلك الشلة جمعته مع الكاتب الكبير سعيد الكفراوي، والشاعر محمد فريد أبو سعدة، والدكتور جابر عصفور الذي كان بمثابة الأب الروحي لتلك الشلة من الأدباء الشباب باعتباره أكبرهم سنا.

وأضاف جار النبي الحلو خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «Ten»، أن تلك الشلة من الكتبا والمفركين امتازت بحالة الشغف الكبير وحب القرأة والمعرفة، وكثرة الاطلاع منذ الصغر، وهو ما ساعد في تكوين شخصيتهم الأدبية التي ساعدت على نبوغ شلة أدباء المحلة في مختلف مجالات الكتابة والأدب.

وأشار إلى أن تلك الشلة من الأدباء والمثقفين ظلت منذ صغرها وحتى اليوم في تواصل دائم، لافتا إلى ان تلك المجموعة لم تنقطع عن التواصل والاجتماع حتى بدأت في الخروج من المحلة إلى القاهرة بعد خروج الكاتب الكبير سعيد الكفراوي ووصوله إلى القاهرة ولقائه بالكاتب الكبير نجيب محفوظ، حتى بدأت بعدها تلك الشلة الأدبية التوافد على القاهرة لحضور جلسات نجيب محفوظ.
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