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الترجي يقهر أبها السعودي وديًا

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:32 م
الترجي يقهر أبها السعودي وديًا
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حسن شحاتة
 
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، فوزًا ثمينًا على نظيره أبها السعودي، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم.


وافتتح بلال بن ساحة أهداف الترجي في الدقيقة 37، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، وعزز هيثم الجويني من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني بعد مراوغة ناجحة لمدافع أبها ليسكنها شباك الفريق السعودي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.


ويستعد الترجي لمواجهة كأس السوبر الأفريقي في المباراة المنتظرة أمام نادي الزمالك في الفترة القادمة، وشهدت المباراة مشاركة سعد بقير صفقة أبها الجديدة أمام ناديه السابق الترجي.

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