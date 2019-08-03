أهم أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يُشعل الحرب مع برشلونة على صفقة القرن وزيدان يعلن عن التشكيل الأساسي وحسم صفقة جديدة

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الملكي من ضم بول بوحبا نجم مانشستر يونايتد وفان دي بيك نجم آياكس الهولندي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم آياكس يقترب من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد الاسباني نجح في التوصل إلي اتفاق مع فان دى بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندى، للانتقال إلى استاد "سانتياجو برنابيو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حسم صفقة فان دي بيك، بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام الماضية، وذلك لتدعيم خط وسط الملكي في الموسم الكروي الجديد، بعد تعثر صفقة الفرنسي بول بوجبا لاعب اليونايتد.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن ريال مدريد سوف يدخل فى مفاوضات مع أياكس من أجل الاتفاق على صفقة انتقال لاعب الوسط الهولندى إلى "الميرنجى" هذا الصيف.

ويريد مسؤولو أياكس الاستغناء عن دى بيك للريال بسعر مناسب، لذلك من المتوقع أن يطلبوا مقابل مادى كبير من النادى الإسبانى مقابل إبرام هذه الصفقة، لا سيما بعد تألقه فى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى.





- ريال مدريد يسعى للتخلص من نجميه

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد يفكر فى التخلص من لاعبيه جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز من أجل إستقدام صفقات جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد قرر التعاقد مع أحد اللاعبين بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو الخيار الأول لدى المدير الفنى زين الدين زيدان وأيضاً لاعب أياكس آمستردام الهولندي فان دى بيك لتدعيم خط الوسط خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن الحالة الوحيدة لصم اللاعبين معاً هو الإستغناء عن الويلزى جاريث بيل وخاميس رودريجيز من أجل وجود الأموال من بيع الثنائي.





- هدف الملكي يثير الجدل في مانشستر يونايتد

قام الدولى الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بإثارة الجدل حول إنتقاله لفريق ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الدولى الفرنسي صورة عبر حسابه على موقع "سناب شات"، والتي جاء بها صورة تجمعه مع مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما وساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت مما يؤكد إقترابه من الرحيل إلى مدريد .

ويذكر أن بوجبا يعد هو الهدف الرئبس للمدير الفنى لنادى ريال مدريد الإسبانى زين الدين زيدان، ولكن تتعنت إدارة اليونايتد فى بيع اللاعب وتطلب 160 مليون جنيه إسترلينى.





- مدريد يجدد آماله بالتعاقد مع نيمار

فتح نادي ريال مدريد الإسباني، خطا جديدا من المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سكاي سبورت" إن إدارة مدريد، وضعت عدد من الأسماء للرحيل إلى الفريق الباريسي بالإضافة إلى مقابل مادي، للتعاقد مع اللاعب".

وأضافت الصحيفة، أن من ضمن الأسماء هو الكرواتي لوكا مودريتش واسمين آخرين يتحددوا في وقت لاحق".

وتابعت الصحيفة، "أزمة مدريد تكمن في عدم موافقة اللاعبين على الدخول بصفقات تبادلية، وهو ما يصعب موقفها تجاه اللاعب، إلا أنها مازالت تتمسك بأمل الحصول على خدماته بالموسم الجديد".

واختتمت الصحيفة، "باريس يطمح للتخلص من اللاعب، قبل يوم 10 أغسطس الجاري، وهو موعد إنطلاق الدوري الفرنسي".





- ريال مدريد يتحدي برشلونة ويقدم عرضا مجنونا لضم نيمار

دخل نادي ريال مدريد على خط المفاوضات مع برشلونة على التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019/2020.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يريد ضم نيمار بل هناك أيضاً ريال مدريد الذي دخل على خط الصفقة ويريد إدخال بعض اللاعبين ضمنها ولكن العملية لا تزال صعبة.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان على الرغم من محاولات الإبقاء عليه، في نفس الوقت الذي يفكر فيه بيريز بضم البرازيلي مقابل وضع لاعبين ضمن الصفقة مثل لوكا مودريتش.

وأكدت الشبكة أن العميلة لا تزال صعبة جداً خاصةً أن العديد من اللاعبين الذين حددهم ريال مدريد ليتم وضعهم في التفاوض لا يريدون الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن في الواقع ستحدد باريس سان جيرمان موعدًا نهائيًا لبيع نيمار، ووفقًا لخطط الباريسيين فأن يجب أن تتم بحلول 10 أغسطس وهو تاريخ بدء الدوري الفرنسي.





- زيدان يعلن عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية للموسم الجديد

استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على تشكيلة فريقه الأساسية التي سيخوض بها الموسم الجديد. وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي : نافاس (بعد تعرض كورتوا للإصابة)

خط الدفاع : مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط : كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم : هازارد - بنزيما - فينيسوس





- بوجبا يقترب بشدة من الإنتقال لريال مدريد

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن اقترابه من الإنتقال لنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأثار بوجبا الجدل بعدما نشر صورة على "سناب شات"، اليوم السبت، تجمعه بمواطنه ومهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، بقميص منتخب فرنسا، وتضمنت الصورة ساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيرًا بالصمت.

ويرى المتابعين أن هذه الصورة إشارة من نجم اليونايتد، إلى اقتراب انتقاله لصفوف النادي الملكي، وخاصة أنه تشير الأنباء الأخيرة إلى أن المفاوضات جارية حاليا، بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، حول الصفقة.

الجدير بالذكر التقارير الصحفية، قد ذكرت أن بوجبا يغيب عن لقاء فريقه الودي مع ميلان، اليوم السبت، بسبب رغبته في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد".





- بول بوجبا يتمارض بسبب ريال مدريد

أعلن بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته لمسئولي الفريق بالرحيل، وذلك إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الصحفي خوزيه ألفاريز، إن بول بوغبا لا يُعاني من أية إصابة ولم يسافر مع فريق مانشستر يونايتد لمباراة ميلان الودية، لأنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد.

وتم إعلام سولشاير بذلك خلال الحصة التدريبية الأخيرة، إلا أن الصفقة لاتزال معقدة، بسبب رغبة مانشستر يونايتد في بقاء اللاعب موسم آخر مع الفريق.





- "عائلة" بول بوجبا تكشف انتقاله لريال مدريد

كشفت التصريحات العائلية عن قرب انضمام الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وجاءت الأنباء قبل أيام لتؤكد خطة عائلة بول بوجبا بالانتقال لمدريد، ورغبة شقيقيه باللعب في إسبانيا، مما يعني أن التوقعات داخل عائلة بوجبا، تشير إلى انتقال النجم الفرنسي للنادي الملكي.

وقدم نادي مانتشيجو الإسباني قبل أيام، تعاقده الجديد، وهو شقيق بول بوجبا الأكبر، ماتياس بوجبا، قبل أن يؤكد وكيل أعمال شقيقه الآخر، فلورنتين، أنه يسعى لتقديم موكله لنادي فوينلابرادا، الواقع في ضواحي مدريد، وذلك بعد الرغبة الكبيرة التي أبداها اللاعب للعب هناك.

وقال وكيل أعمال فلورنتين: "يريد فلورنتين الانضمام لأشقائه في إسبانيا، لذا لدينا أسبوع كي نجد ناديا إسبانيا للتعاقد معه".

وجاءت تصريحات وكيل أعمال فلورنتين صادمة للكثيرين، حيث بدا وكأنه متأكد من انتقال بوجبا لإسبانيا.

كما أكدت صحيفة "آس" أن والدة الأشقاء بوجبا، بدأت بالفعل بالبحث لمنزل للعائلة في مدريد، وتبدو عازمة على الانتقال للسكن هناك.





سولشاير يوجه ضربة قاضية لأحلام زيدان وبيريز في بوجبا



كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن موقف الفرنسي بول بوجبا من الاستمرار مع الشياطين الحمراء في الموسم المقبل.



وقال "سولشاير" في تصريحات صحفية اليوم: " ليس لدي ادنى شك بأن بوجبا سيستمر لاعباً للفريق هذا الموسم"، ليغلق الباب أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي هذا الصيف.



وكان بوجبا ارتبط بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان في ضمه لصفوف الفريق لتدعيم خط وسط الملكي بالموسم الجديد.





نجم أياكس يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد لضمه



كشف اللاعب الهولندي فان دي بيك لاعب فريق أياكس امستردام عن حقيقة مفاوضات فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.



وقال ‏فان دي بيك في تصريحات صحفية : "نعم وكلاء اعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع اياكس ايضاً، ولا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر".



وتابع عن هتافات الجمهور الهولندي لبقائه : "البقاء في أياكس لموسم آخر ليس بالأمر السيء، لكن الإنتقال إلى ريال مدريد شيء عظيم للغاية".





تقارير إسبانية: ريال مدريد يحسم صفقة مدوية جديدة