التعليم عن أزمة مدارس "ستيم": "كل طالب سوف يأخذ حقه وسنحاسب المقصرين"

رد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والمسئول عن مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم علي أزمة نتيجة طلاب مدارس "ستيم" والتي أثارت الجدل خلال الايامً الماضية.





وقال حجازي في رسالة مطمئنة لأولياء الأمور والطلاب، خلال تصريحاته لبوابة الفجر، أن كل طالب سوف يأخذ حقه وسوف يتم محاسبة المقصرين.





جدير بالذكر أن أولياء الأمور بدأو في إرسال إستغاثات لوزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، حيث استغاث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بعد تكرار حدوث أخطاء في نتائج الطلاب كشفت عنها طلبات التظلم التي تقدم بها الطلاب لمراجعة نتائجهم، حيث وجدت فروق كبيرة وموحدة بين ما حصل عليه الطالب في ورقة الامتحان ونتيجته في الشهادة بعدة مدارس.



