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تعرف علي القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات يوليو

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:27 م
تعرف علي القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات يوليو
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محمد عصام
 
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تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة من حيث قيم التداولات خلال تعاملات شهر يوليو الماضي، والذي أنهت فيه البورصة تداولاتها على هبوط  جماعي في مؤشرتها وخسائر بلغت 41 مليار جنيه في رأسمالها السوقي.

 

وبلغ إجمالي قيم التداول على أسهم قطاع "الخدمات المالية"بقيمة 2.1 مليار جنيه مستحوذة  على نسبة 19% من إجمالى قيم التداولات بالبورصة بدون الصفقات.

 

وأحتل قطاع "الأتصالات" المركز الثاني في القائمة بقيم تداولات على اسهمه وحدها بلغت2.089  مليار جنيه، تلاه مباشرة أسهم قطاع "العقارات" بقيم تداولات 2.075 مليار جنيه، وفي المركز الرابع جائت أسهم قطاع "البنوك" بقيم تداولات 1.05 مليار جنيه.

 

وبقيم تداولات على أسهمه بلغت 760 مليون جنيه وصل قطاع "موارد اساسية" للمركز الخامس، بينما خلفة في القائمة كلا من قطاعي "الرعاية الصحية" و"منتاجات منزلية" بقيم تداولات بلغت 693 مليون جنيه، و 575 مليون جنيه على الترتيب.

 

وأحتل قطاع "خدمات ومنتاجات صناعية وسيارات" المركز التاسع في القائمة بقيم تداولات 468.5 مليون جنيه، وفي المركز العاشر وبقيم تداولات جاء قطاع" الكيماويات" بقيم تداولات 390.4 مليون جنيه.

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