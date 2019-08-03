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دورتموند يقهر بايرن ميونخ بثنائية ويتوج بطلا لكأس السوبر الألماني

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:16 م
دورتموند يقهر بايرن ميونخ بثنائية ويتوج بطلا لكأس السوبر الألماني
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الفجر الرياضي
 
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نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في التتويج بلقب كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على غريمه التقليدي بايرن ميونخ بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك.


وافتتح التسجيل لدورتموند باكو ألكاسير من تسديدة متقنة في الدقيقة 48، قبل أن يضاعف سانشو النتيجة في الدقيقة 68 من كرة قوية.

وبهذا التتويج وصل دورتموند للقبه السادس في تاريخ السوبر الألماني.

وقدم فريق دورتموند مباراة كبيرة ليثأر من خسارته لقب الدوري في الأمتار الأخيرة بالموسم الماضي لحساب البايرن.
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