عمرو أديب عن إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية: "أصبح أمر معتاد"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك إطلاق نار كثيف في أحد المولات بولاية تكساس الأمريكية، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مثل تلك الوقائع تحدث في أمريكا كثيرة، حتى أصبح الأمر معتاد، مضيفًا أن هناك حالة من الرعب تعيشها ولاية تكساس، خاصة وأن اليوم هو عطلة رسمية وهناك زحام في المولات التجارية.



هذا وقد أعلن إنريك كاريلو، المتحدث باسم الشرطة المحلية الأمريكية، اليوم السبت، أن عدة أشخاص قتلوا خلال عملية لإطلاق النار على مجمع تجاري في مدينة إل باسو بولاية تكساس.



وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنه قتل 10 على الإقل في حادث إطلاق النار، ويحتمل أن ترتفع أعداد الضحايا خلال الساعات المقبلة.



