"التموين" تكشف موعد المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات

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قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن المرحلة الأولى والثانية والثالثة من تنقية البطاقات التموينية، شملت حذف ما يقرب من 500 الف مواطن من غير مستحقي الدعم.



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات من غير مستحقي الدعم، سيبدأ تطبيقها في نهاية شهر أغسطس، بعد النظر في التظلمات من الحذف، لافتَا إلى أن حذف غير مستحقي الدعم، ليس هدفه الحذف في حد ذاته، ولكن اتاحة الفرصة لإضافة مواليد جدد.



ولفت إلى أن المرحلة الرابعة تشمل حذف المواطن الذي تتعدى فاتورة تليفونه 800 جنيه، لكن المواطن إذا تقدم بمستند يؤكد أن استخدامه للموبيل، يأتي في اطار العمل، فسيتم عودته مرة أخرى إلى منظومة الدعم.

