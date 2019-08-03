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النجم الساحلي يجدد عقود 3 لاعبين

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:15 م
النجم الساحلي يجدد عقود 3 لاعبين
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أعلن النجم الساحلي، الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، تمديد عقود لاعبيه إيهاب المساكني وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس اليوم السبت.


وقال النجم الساحلي في بيان إن المساكني سيستمر حتى يونيو 2021، بينما سيتواصل الارتباط مع ثنائي الدفاع بن عزيزة (28 عاماً) وبوغطاس (28 عاماً) حتى 2022.


وكان النجم الساحلي، الذي عين المدرب فوزي البنزرتي، عزز صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط الجزائري سليم بوخنشوش، والمهاجم بلال الماجري، والمهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي.


ويأمل النجم الساحلي في المنافسة بقوة على لقبي الدوري التونسي ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

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